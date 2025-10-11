Mesazhi i Luana Vjollcës për kuqezinjtë: Mbyteni sonte shqipe
Pak minuta na ndajnë nga ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë, e cila do të zhvillohet në Leskovc, një përballje vendimtare ku kuqezinjtë do të luajnë shanset e fundit për një vend në “Play Off”-in e Botërorit 2026. Në mbështetje të Kombëtares shqiptare janë bashkuar edhe shumë figura të njohura publike. Mes tyre është edhe…
ShowBiz
Pak minuta na ndajnë nga ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë, e cila do të zhvillohet në Leskovc, një përballje vendimtare ku kuqezinjtë do të luajnë shanset e fundit për një vend në “Play Off”-in e Botërorit 2026.
Në mbështetje të Kombëtares shqiptare janë bashkuar edhe shumë figura të njohura publike.
Mes tyre është edhe prezantuesja dhe këngëtarja Luana Vjollca, e cila ka publikuar një video me flamurin kombëtar në rrjetet sociale.
“Mbyteni sonte shqipe”, ka shkruar ajo krahas videos, duke dhënë mesazhin e saj të fortë për lojtarët dhe tifozët.