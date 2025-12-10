Mesazhi i fuqishëm i Terras në takimin me Osmanin: BE-ja të heqë menjëherë masat ndaj Kosovës
Lajme
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, tha se Bashkimi Evropian duhet të rishikojë qasjen dhe të largojë menjëherë masat e vendosura ndaj Kosovës para më shumë se dy vjetësh.
Ai gjatë një takimi dje me presidenten Vjosa Osmani theksoi se normalizimi i marrëdhënieve dhe mbështetja për institucionet demokratike në Kosovë kërkojnë angazhim konstruktiv nga ana e Bashkimit Evropian, ndërsa masat aktuale, siç u shpreh ai, “nuk i shërbejnë stabilitetit dhe progresit”.
Në takim u bisedua mbi zhvillimet e fundit politike në vend dhe përgatitjet për zgjedhjet e përgjithshme të paralajmëruara për 28 dhjetor.
BE-ja vendosi masa ndaj Kosovës në qershor 2023, si reagim ndaj eskalimit të tensioneve në veri.