Mesazhet nga Londra: Kosova në KiE duke i plotësuar shpejt kushtet e kërkuara, normalizim paqësor për dialogun Kosovë -Serbi

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka rekapituluar mesazhet që ka lënë kryediplomati britanik David Lammy, gjatë vizitës në Kosovë.

Hargreaves, është shprehur se Lammy ka reflektuar “se qëllimi i Tony Blair ishte që Kosova të jetë në gjendje të formësojë të ardhmen e saj, të bashkëjetojë në mënyrë paqësore me fqinjët e saj dhe të mbrojë diversitetin e qytetarëve të saj. Ky mbetet synimi ynë sot, ndërsa ne përpiqemi për një normalizim të qëndrueshëm dhe paqësor të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”.

Ai shprehet se Mbretëria e Bashkuar do të punojë që të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi.

“Sekretari i Jashtëm shfaqi shpresën se qeveria e ardhshme e Kosovës do t’i adresojë të gjitha nevojat e qytetarëve, duke përfshirë përparimin në integrimin e serbëve të Kosovës dhe angazhimin fuqishëm në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Mbretëria e Bashkuar do të punojë së bashku me BE-në për të siguruar që ne të kemi përparim që funksionon për popullin e Kosovës dhe Serbisë”.

Gjithashtu, shpreson që Kosova të bëhet anëtare në KiE.

“Mbretëria e Bashkuar pa mëdyshje mbështet anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe shpreson se ajo mund të përmbushë shpejt kërkesat tjerëva. Ne jemi gjithashtu jashtëzakonisht krenarë për kontributin tonë të rëndësishëm në KFOR, një element thelbësor i sigurisë së Kosovës. Sekretari i Jashtëm dhe Presidenten Osmani diskutuan për zhvillimin e një marrëdhënieje më të thellë dhe më të strukturuar MB-Kosovë në muajt në vijim”, shkruan tutje Hargreaves.

Për fund ai tha se “ishte e mrekullueshme që Dame Karen Pierce, e dërguara e re speciale e Mbretërisë së Bashkuar në Ballkanin Perëndimor, iu bashkua Sekretarit të Jashtëm. Mezi presim ta mirëpresim sërish në Kosovë së shpejti dhe udhëheqjen e saj në Samitin e Procesit të Berlinit, të cilin Mbretëria e Bashkuar do ta mirëpresë këtë vjeshtë”.