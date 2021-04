Mes betejës së vazhdueshme me Brad Pitt, Angelina Jolie më e përkushtuar ndaj fëmijëve

Ajo u pa të kalonte kohë me fëmijët e saj Zahara dhe Pax në West Hollywood të enjten në mbrëmje.

Aktorja 45-vjeçare dhe dy nga fëmijët e saj më të mëdhenj të adoptuar u panë duke bërë një shëtitje të shkurtër së bashku pasi mbaruan një darkë të përbashkët me sushi në një nga vendet e tyre të zakonshme, transmeton lajmi.net.

Jolie kishte veshur një fustan të zi që i binte në mes të kofshëve ndërsa kalonte kohë me dy nga fëmijët e saj.

Ajo e shoqëroi zgjedhjen e veshjes me një set sandalesh të përshtatshme dhe mbante me vete një pallto të madhe në rast se moti i ftohtë i pranverës u ftoh më shumë. Ylli i Lara Croft: Tomb Raider gjithashtu mbajti një çantë lëkure me të. Flokët e saj të mrekullueshëm brune ranë mbi shpatullat e saj.

Jolie, Zahara dhe Pax të gjithë kishin vendosur maska fytyre për t’u mbrojtur nga COVID-19 ndërsa kalonin kohë në publik.

Ndryshe, aktorja ndan gjithsej gjashtë fëmijë me ish burrin e saj Brad Pitt, nga i cili filloi një marrëdhënie shumë të mirë pasi ata luajtën në komedinë e vitit 2005 Mr. Smith.

Ajo për herë të parë birësoi djalin e saj Maddox, 19 vjeç, me ish burrin e saj, Billy Bob Thornton, në 2002, megjithëse më vonë e rriti atë si nënë beqare për një periudhë kohe.

Interpretuesja vazhdoi të mirëpresë disa fëmijë të tjerë në shtëpinë e saj, duke përfshirë Zahara dhe Pax./Lajmi.net/