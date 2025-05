Merz thotë se aleatët e Kievit nuk do ta kufizojnë më rrezen e përdorimit të armëve për Ukrainën

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, tha të hënën se Gjermania, së bashku me aleatët e tjerë kyç perëndimorë të Ukrainës, kanë hequr kufizimet në rrezen e lejuar për përdorim të armëve që ia dërgojnë Kievit për t’u mbrojtur kundër Rusisë.

Merz, i cili mori detyrën në fillim të këtij muaji, gjithashtu premtoi se “do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të vazhduar mbështetjen për Ukrainën, përfshirë edhe ushtarakisht”, në koordinim të ngushtë me aleatët e tjerë.

“Nuk ka më kufizime në rreze për armët që i dorëzohen Ukrainës – as nga britanikët, as nga francezët, as nga ne dhe as nga amerikanët”, tha ai.

“Kjo do të thotë se Ukraina tani mund të mbrohet, për shembull, duke sulmuar pozicione ushtarake në Rusi… Me përjashtime të pakta, nuk e ka bërë këtë deri tani. Tani mund ta bëjë”, shtoi ai.

Qeveria e mëparshme gjermane e kancelarit të qendrës së majtë, Olaf Scholz, mbështeti fuqishëm Kievin, por shmangu dërgimin e raketave me rreze të gjatë Taurus, nga frika se kjo mund të përshkallëzonte tensionet me fuqinë bërthamore, Rusinë.

Merz ka thënë më parë se ai është pro dërgimit të raketave Taurus, të cilat mund të godasin objektiva thellë në territorin rus.

Qeveria e tij që nga atëherë ka theksuar se nuk do të zbulojë më detaje mbi armatimin që po i dërgon Ukrainës, duke preferuar një qëndrim të paqartësisë strategjike.

Duke folur në një intervistë të gjatë për transmetuesin publik WDR, Merz nuk tha nëse Gjermania do të dërgojë tani raketat Taurus në Kiev.

Megjithatë, kancelari i sapoemëruar e shfrytëzoi rastin për të kritikuar mungesën e gatishmërisë së presidentit rus, Vladimir Putin, për t’u angazhuar në bisedime për t’i dhënë fund luftimeve në Ukrainë.

Shefi i Kremlinit ka reaguar ndaj përpjekjeve diplomatike për të ndalur konfliktin duke e ndjekur luftën “më ashpër se më parë”, tha Merz për WDR.

“Putin, në mënyrë të qartë, i sheh ofertat për bisedime si një shenjë dobësie”, tha Merz.

Që kur presidenti amerikan, Donald Trump, u rikthye në Shtëpinë e Bardhë këtë vit, ai ka kërkuar të shtyjë të dyja palët, Ukrainën dhe Rusinë, drejt bisedimeve të drejtpërdrejta në nivelin më të lartë.

Javën e kaluar, Trump sugjeroi Vatikanin si vend të mundshëm pritës për një takim, me qeverinë italiane që deklaroi se udhëheqësi i Kishës Katolike ishte i gatshëm të organizonte bisedimet.

Por, Moska ka shprehur dyshime për potencialin e Selisë së Shenjtë si ndërmjetësuese.

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, tha se do të ishte “jo elegante” që Kisha Katolike të ndërmjetësonte bisedime mes dy vendeve kryesisht ortodokse.

Merz tha se mbështetësit perëndimorë të Ukrainës kanë kërkuar të përdorin të gjitha opsionet diplomatike të disponueshme për të nisur bisedimet.

“Pas tri javëve të fundit, askush nuk mund të na akuzojë seriozisht se nuk i kemi shteruar të gjitha mjetet diplomatike që kishim në dispozicion”, tha Merz. Përveç “ngritjes së flamurit të bardhë”, mbështetësit e Ukrainës kanë “bërë gjithçka që kanë mundur.”

"Nëse edhe një ofertë për takim në Vatikan nuk merr aprovimin e [Putinit], atëherë duhet të jemi të përgatitur që kjo luftë të zgjasë më shumë se sa dëshirojmë apo mund të imagjinojmë", tha Merz.