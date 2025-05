​Merz për takimin me Trump: Nuk do të marr qetësues Kancelari gjerman Friedrich Merz do të takohet të enjten me presidentin amerikan Donald Trump në Uashington, njoftoi qeveria gjermane. Në takim do të diskutohet mbi luftën e Rusisë kundër Ukrainës, situatën në Lindjen e Mesme dhe politikën tregtare, tha zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, raporton KosovaPress. Ky është takimi i parë personal mes Merz…