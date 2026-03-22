Merz i kërkon Kurtit përparime në dialogun me Serbinë: Para teje qëndrojnë sfida të mëdha

Lajme

22/03/2026 12:38

Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz i ka kërkuar kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti “përparime të tjera” në dialogun me Serbinë, në një letër urimi që ia ka dërguar me rastin e mandatit të ri qeverisës.

Merz, në letrën e urimit të publikuar nga Zyra e Kryeministrit, shkruan se përpara Kurtit “qëndrojnë detyra sfiduese”.

“Përpara jush dhe qeverisë suaj qëndrojnë detyra sfiduese. Jam i bindur se, me përvojën tuaj, do të merrni vendimet e duhura dhe të nevojshme për integrimin e mëtejshëm euro-atlantik të Kosovës. Këtu përfshihen edhe përparime të tjera në dialogun e normalizimit të ndërmjetësuar nga BE-ja me Serbinë”, shkruan kancelari gjerman.

Merz i thotë Kurtit se “në këto detyra”, Kosova e ka “një partner të fortë dhe të besueshëm” si Gjermania, “në krahun e saj”, duke i uruar fat dhe sukses në mandatin e ri qeverisës.

Letra e urimit e Merz:

I nderuar zoti Kryeministër,

për rizgjedhjen tuaj ju përgëzoj përzemërsisht. Gëzohem për mundësinë që, së bashku me ju, të thellojmë më tej marrëdhëniet e ngushta dhe miqësore mes vendeve tona.

Përpara jush dhe qeverisë suaj qëndrojnë detyra sfiduese. Jam i bindur se, me përvojën tuaj, do të merrni vendimet e duhura dhe të nevojshme për integrimin e mëtejshëm euro-atlantik të Kosovës. Këtu përfshihen edhe përparime të tjera në dialogun e normalizimit të ndërmjetësuar nga BE-ja me Serbinë.

Të jeni i sigurt se Kosova, në këto detyra, ka në Gjermani një partner të fortë dhe të besueshëm në krahun e saj.

Ju uroj për vazhdimin e mandatit tuaj shumë fat dhe sukses.

Me përshëndetje të përzemërta

Friedrich Merz
Kancelar i Republikës Federale të Gjermanisë

Lajme të fundit

Macron – Kurtit: U takon t’i zbatoni angazhimet...

Keqllogaritja që mund ta destabilizojë Ballkanin

Sot varroset 49-vjeçari që u vra nga vëllai i tij në Bokshiq të Klinës

ZKM njofton: Kurti pranoi urime të shumta nga liderët për mandatin e ri