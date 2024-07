Merret vendimi: Italia njeh patentshoferët e Kosovës Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka njoftuar se me Zvëndësministrin e Infrastrukturës dhe të Mobilitetit të Qëndrueshëm të Italisë, Edoardo Rixi, kanë nënshkruar në Romë marrëveshjen për njohjen e ndërsjellë të patentshoferëve të dy shteteve. “Njohja e patentshoferëve do të lehtësojë jetën dhe do të jetë një lirim edhe nga barra ekonomike e…