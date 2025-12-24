“Merresh me burra të martuar”, Benita me akuza ndaj Albës

ShowBiz

24/12/2025 21:38

Një debat i ashpër ka ngjarë sonte në shtëpinë më të madhe në vend.

Benita ka akuzuar Albën se merret me burra të martuar, e kjo nuk i pëlqeu aspak kësaj të fundit.

Në ndërkohë, Benita e ‘kërcënoi’ Albën se mund të sjellë informata nga jashtë, por nuk e do një gjë të tillë.

“Mos më shti me çel gojën”, thoshte vazhdimisht ajo.

