“Merreni në pyetje mikun e tij, Trumpin” – Clinton thotë se është e tmerruar nga krimet e Epstein

26/02/2026 19:01

Ish-Sekretarja amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, i përsëriti ligjvënësve në deklaratën e saj hapëse të enjten se nuk ka informacion për aktivitetet kriminale të Jeffrey Epstein dhe bashkëpunëtores së tij, Ghislaine Maxwell.

Ish-Zonja e Parë e SHBA-së gjithashtu i bëri thirrje Kongresit ta merrte në pyetje presidentin aktual, Donald Trump.

“Si çdo person i ndershëm, jam tmerruar nga ajo që kemi mësuar për krimet e tyre”, tha ajo për Epstein dhe Maxwell.

“Është e pabesueshme që Epstein fillimisht mori një ‘shuplakë’ në 2008, gjë që i lejoi të vazhdonte praktikat grabitqare për një dekadë tjetër”, shtoi 78-vjeçarja në deklaratën e publikuar në platformën X, transmeton telegrafi.

Clinton aktualisht po përballet me pyetjet e anëtarëve të Komitetit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve në Chappaqua, New York.

Në deklaratën e saj, ajo akuzoi kryetarin republikan të panelit, James Comer, se po e shënjestronte për arsye politike dhe i kërkoi panelit ta pyeste Trumpin – i cili dikur ishte mik me Epstein – nën betim për njohuritë e tij rreth personit të dënuar për trafikim seksual të fëmijëve.

“Çfarë po mbahet pezull? Kush po mbrohet? Dhe pse ky mbulim?”, pyeti ajo, ndërsa bashkëshorti i saj, ish-presidenti amerikan Bill Clinton, do të dëshmojë të premten si pjesë e hetimit të Kongresit.

