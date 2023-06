“Merr një fanellë të re”, Haaland tallet me tifozin e Man United

Gjërat vështirë se mund të kishin shkuar më mirë për Haaland në fushatën e tij debutuese në futbollin anglez.

Norvegjezi shënoi 52 gola në të gjitha garat, duke përfshirë një rekord 36 gola në 35 ndeshje të Premier Ligë, ndërsa Manchester City vazhdoi të fitonte tripletën.

Ndërkohë, personaliteti i çuditshëm i Haaland jashtë fushës e ka bërë atë të dashur jo vetëm për ‘Citizens’ por, edhe komunitetin e gjerë të futbollit.

Dhe në fillim të kësaj jave, ndërsa ishte në detyrë ndërkombëtare me Norvegjinë , Haaland drejtoi një shaka dinake ndaj një tifozi të ri të United.

Duke buzëqeshur, ylli i Cityt tallet me tifozin: “Prit, fshehe simbolin e Manchester United. Merr vetes një fanellë të re!”

Të martën, Haaland shënoi dy gola ndërsa Norvegjia siguroi një fitore 3-1 në shtëpi në ndeshjen e tyre kualifikuese për Euro 2024 kundër Qipros./Lajmi.net/

Fan: “Erling, can I have a picture?”

Erling Haaland: “Wait… *Covers Manchester United badge* Take the picture now. Take another picture like that!”

Erling Haaland: “Get yourself a new shirt!”

😂💙🎥 @tv2sport pic.twitter.com/U6DT95J5Bj

— City Xtra (@City_Xtra) June 21, 2023