Merr fund miqësia e tyre, Efi heq nga ‘Instagrami’ Luizin

Raporti mes Luiz Ejllit dhe Efi, po komentohet edhe pas kaq shumë muajsh prej kur ka përfunduar “Big Brother VIP Albania”.

Luiz Ejlli së fundmi në llogarinë e tij në rrjetin social “Instagram” ka marr disa vendime për t’i hequr nga lista e miqve, shkruan lajmi.net.

Madje në listën e tij të ndjekësve më nuk figuron as moderatorja e BBVA, Arbana Osmani e as regjisori Eduart Grishaj me të cilët Luizi u duk se pati raporte të mira.

Pasi Luizi la të kuptohet se pas Arbanës dhe Eduartit e ka radhën Efi për ta hequr nga Instagrami, kjo e fundit është treguar më e shpejtë pasi ish-konkurrentja e cila shquhej për miqësi me Luizin, nuk e ndjek më artistin në rrjetin e saj social.

Dyshja kishin super miqësi brenda shtëpisë së “BBVA”./Lajmi.net/