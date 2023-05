Merr “flakë” Noizy, kërcënon një fans i cili e gjuajti me telefon në koncert: A ke qejf me përfundu në spital? Noizy është njëri nga reperët më të suksesshëm shqiptarë. Falë këtyre sukseseve ai numëron koncerte të shumta, shkruan lajmi.net. Reperi njihet edhe për problemet që ai ka pasur shpesh me kolegët e tij. Por, së fundi ai ka pasur problem edhe me një fans gjatë një koncerti. Një video që tashmë është bërë virale në…