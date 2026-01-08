Merr flakë një depo mallrash në Gjakovë, Policia dhe zjarrëfikësit në vendngjarje
Zjarr i madh ka shpërthyer në një objekt në Gjakovë. Lajmi.net ka siguruar disa fotografi nga ky zjarr që tashmë zjarrëfikësit dhe Policia po punojnë për ta shuar atë. Nuk dihet nëse ka të lënduar, apo arsyet që kanë çuar deri te ky zjarr. Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për çdo risi nga ky…
Lajme
Zjarr i madh ka shpërthyer në një objekt në Gjakovë.
Lajmi.net ka siguruar disa fotografi nga ky zjarr që tashmë zjarrëfikësit dhe Policia po punojnë për ta shuar atë.
Nuk dihet nëse ka të lënduar, apo arsyet që kanë çuar deri te ky zjarr.
Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për çdo risi nga ky rast.