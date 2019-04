Merkel: Sonte diskutojmë për gjetjen e një zgjidhjeje për Kosovën e Serbinë

Kancelarja gjermane, Angela Merkel dhe presidenti francez, Emmanuel Macron kanë mbajtur një konference për media në Berlin.

Kancelarja Merkel tha se vendim për zgjidhjen e çështjes Kosovë-Serbi sonte nuk pritet të ketë, por pret zgjidhje mes dy vendeve.

Ajo po ashtu tha se Gjermania e Franca duan të tregojnë se është në interes të përbashkët që të shohin zhvillimin e Ballkanit.

Merkel ka shtuar se sonte do të diskutojnë se si mund ta gjejnë një zgjidhje për Kosovën dhe Serbinë.

“Jemi të përkushtuar për perspektiven evropiane të vendeve të Ballkanit, por kjo s’ka të bëjë me zgjerimin. Gjermania e Franca duan të tregojnë se është në interes të përbashkët që të shohim zhvillimin e Ballkanit. Në darkë do të diskutojmë se si mund ta gjejmë një zgjidhje për Kosovën dhe Serbinë. Ideja jonë është që të shohim se si të pajtohemi për t’i lehtësuar e jo vështirësuar gjerat. Nuk do të ketë ndonjë vendim sonte. Ky është një format joformal që nuk e zëvendëson Procesin e Berlinit”, deklaroi Merkel. /Lajmi.net/