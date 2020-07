Merkel do të fokusohet në vazhdimin e perspektivës së pranimit të Ballkanit Perëndimor

Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se të drejtat themelore, kohezioni, mbrojtja e klimës, digjitalizimi dhe roli i BE-së në botë do të jenë përparësitë e presidencës gjermane të Këshillit të BE-së.

“Fokusi do të jetë në perspektivën e pranimit të Ballkanit Perëndimor,” tha Merkel duke prezantuar programin e Presidencës gjermane para Parlamentit Evropian në Bruksel.

Ajo theksoi se brenda kornizës së politikës së jashtme të BE-së, Berlini zyrtar do të bëjë gjithçka në fuqinë e tij, në mënyrë që të përqendrohet në konferencat e pranimit.

“Ne duhet të angazhohemi në bisedime me Maqedoninë Veriore dhe Shqipërinë dhe të vazhdojmë perspektivën e pranimit në Ballkanin Perëndimor,” njoftoi Merkel.

Kancelarja gjermane tha se një politikë e jashtme dhe e fortë e sigurisë e BE-së do të ishte një nga prioritetet e Berlinit në gjashtë muajt e ardhshëm.

“Evropa duhet të mbështetet më shumë në vetvete dhe të marrë të ardhmen e saj në duart e veta në këtë botë që ndryshon me shpejtësi,” tha Merkel.

Ajo theksoi se partneri kryesor i BE-së në botë do të mbetet Mbretëria e Bashkuar, por gjithashtu se bisedimet për marrëdhëniet e ardhshme midis Brukselit dhe Londrës duhet të përshpejtohen.

“Bisedimet po përparojnë ngadalë. Ne do të bëjmë gjithçka për të arritur një zgjidhje të mirë, por duhet të përgatitemi për një skenar në të cilin nuk do të ketë marrëveshje me Britaninë e Madhe deri në fund të vitit,” paralajmëroi Merkel.

Në fushën e politikës së jashtme, Merkel i kushtoi vëmendje të veçantë marrëdhënieve të BE-së me Afrikën, marrëdhëniet transatlantike dhe marrëdhëniet e BE-së me Kinën.

Merkel përmendi të drejtat e njeriut si vlera më e rëndësishme në Evropë si përparësia kryesore e presidencës gjermane. Ajo thekson se qytetarët e Evropës duhet të ndjehen të lirë në fushën e politikës, si dhe fesë dhe kulturës.

“Të drejtat e njeriut, liritë, mos diskriminimi, barazia janë të gjitha shtylla etike të BE-së dhe duhet të zbatohen për të gjithë,” tha Merkel.

Ajo përsëriti se për shkak të pandemisë COVID19, Evropa aktualisht po kalon krizën më të rëndë që nga fillimi i saj, me ekonominë duke marrë një goditje të rëndë, dhe qytetarët u shqetësuan për pasojat dhe mjetet e jetesës.

Ajo thotë se “përparësia kryesore” e presidencës gjermane do të jetë uniteti në Evropë dhe ndërtimi i një Evrope të qëndrueshme dhe më të fortë.

“Evropa do të dalë nga kjo krizë më e fortë nëse kapërcejmë dallimet, ndajmë përgjegjësinë, forcojmë kohezionin dhe solidaritetin,” tha Merkel.

Kancelarja gjermane shtoi se Bashkimit Evropian i duhet një marrëveshje e shpejtë për një buxhet të përbashkët shumë-vjeçar dhe fondin e rimëkëmbjes për rimëkëmbjen, dhe se kohërat e jashtëzakonshme kërkojnë një solidaritet të jashtëzakonshëm midis shteteve anëtare.

“Shpresoj për një marrëveshje para pushimeve të verës, por kjo do të kërkojë kompromise nga të gjitha palët. Evropa është e aftë nëse jemi së bashku dhe të bashkuar”, përfundoi Merkel.