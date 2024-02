Meritoni pyetje me spec Rozës: A ke menduar ndonjëherë për treshe?

Meriton Mjekiqi dhe Roza Lati janë përfshirë në një debat të ashpër mëngjesin e kësaj të diele, për shkak të një pyetje që moderatori i drejtoi banores.

“A ke menduar ndonjëherë për treshe?”, e pyeti ai, ndërsa Roza refuzoi që të përgjigjet, teksa i tha Meritonit që nëse dikush do ta kishte pyetur Ilnisa Agollin do bënte seks treshe ai do të kishte përdorur këtë për të shkuar në finale.

Pjesë nga debati:

Meritoni:A ke menduar ndonjëherë për treshe?

Roza:Pyetje porovokative seksuale nuk kam bërë ndonjëherë Meritoni: Pse kur kufizohen pyetjet provokative, seksuale, inteligjente?

Roza: Kjo është shumë ofenduese, sepse ti do ta ngrije zërin që të ishte bërë kjo pyetja Ilnisës që të shkoje në finale Meritoni: Unë thashë a ke menduar dhe jo a ke bërë

Roza: Pse bie ndesh me qëndrimet e tua Meritoni: Ti bën pyetje provokative, a fillove dje

Roza: Pyetjet e mia provokative nuk janë fare të këtij lloji

Meritoni: Po ti Rike çfarë ke zemër se je zgjuar kështu me nerva

Rike: Po flet me Rozën se të më tregoje mua treshet do ta rregulloja unë ty

Meritoni:Hajde më trego se si më rregullon ti mua

Rike: Do të kapesh me mua apo si e ke hallin?