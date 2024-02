Meritoni flet për rikthimin në Kosovë pas luftës: U kthyem shkaku gjyshes, e gjetëm shtëpinë e djegur

Meriton Mjekiqi është ndër banorët më aktivë në shtëpinë e “BBVA”.

Deklaratat e tij arrijnë shpesh të jenë temë mediatike, shkruan lajmi.net.

Së fundi, moderatori kosovar, ka rrëfyer për periudhën e vështirë të jetës së tij, kohën kur u kthyen në Kosovë pas luftës.

Teksa ka folur me Eglën për jetën personale, ai tha se babai i tij vendosi që të ktheheshin pasi gjyshja nuk qëndronte më në Gjermani.

“Ne kemi jetuar në Gjermani por më pas u kthyem për shkak të gjyshes sime. Babi mori gjyshen në Gjermani, ajo ishte me traditat e vjetra, përfshirë veshjen tradicionale. Nuk i ka ndërruar kurrë, i vdiq burri kur ajo ishte vetëm 36 vjeçe. I ka rritur fëmijët në fshat. Pastaj babi e ka marrë gjatë luftës (në Gjermani), por kurrë nuk u ambientua me vendin dhe kulturën gjermane. Më pas ajo tha do kthehem dhe u kthye së bashku me ne. Edhe pse ishte pas lufte, ishte problematike, shtëpia ishte e djegur e të tilla gjëra. Babi e ka filluar nga 0.”, rrëfeu Meritoni./Lajmi.net/