Meri shpëton nga nominimi, feston duke e puthur në buzë Meritonin

Hedi, Gazi, Gabriele, Meri dhe Alfio ishin 5 të nominuarit e parë të “Big Brother VIP”3. Me votat e publikut, Heidi ishte banorja e parë që shpëtoi, teksa u pasua dhe nga Meri.

Kjo e fundit, e festoi duke puthur Meritonin, pasi kishte premtuar që nëse do shpëtonte kjo do ishte gjëja e parë që do bënte. Dhe kështu ndodhi, Meri shkëmbeu një puthje në buzë me Meritonin.

Tashmë, një prej Gazit, Alfios dhe Gabrieles do duhet të ndërpresë rrugëtimin e tij në “Big Brother VIP” 3 Albania, vetëm pas 10 ditësh.