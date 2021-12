Mërgimtarit që erdhi nga Gjermania ia thyejnë veturën, ia vjedhin 14 mijë euro dhe dokumente

Një mërgimtarit nga Gjermania, i cili erdhi për pushime në Kosovë, persona të panjohur i kanë thyer veturën e tij, me ç’rast i kanë vjedhur edhe 14 mijë euro para, si dhe dokumentet e tij personale.

Fidai Restelica, rrëfeu për Info Magazine të Klan Kosovës, se si dhe ku kishte ndodhur ngjarja.

”Unë vi nga fshati Pomozitin, e komunës së Fushë Kosovës. Ishim me vëlla, erdhëm me dy punëtorë prej Frankfurtit, ata deshën ta vazhdonin rrugën për në Shqipëri, e ne u ulëm për të ngrënë bukë”.

”Kur kemi dalë, xhami i veturës ka qenë i thyer, janë vjedhë dy çanta. Shuma e parasë ka qenë 14 mijë euro para të gaçme, më kanë vjedhë telefonin, dokumentat krejt, pajisjet krejt, dokumentat me pasaportë, me patentëshefer, me dokumenta të veturës e krejt çka ka mund të kishte aty”.

”Policia kanë ardhë brenda katër minutash, rasti është hapë menjëherë. Dyshime kishin në një person i cili kishte qenë i burgosur. Prokurori e ka liruar nga burgu shtëpiak, ata kanë shku tek shtëpia e tij s’kanë mund ta gjejnë në shtëpi dhe dyshimet më të mëdha tyre ishin tek ai person. Vetura e tyre [plaçkitësve] ishte Golf 5”.