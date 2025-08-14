Mërgimtarit ia vjedhin veturën në Ferizaj

Një mërgimtar ka raportuar në polici se persona të panjohur ia kanë vjedhur veturën në Ferizaj. Rasti po hetohet nga policia.     Njoftimi i plotë:     Rr. Zenel Hajdini, Ferizaj / 13.08.2025 – 17:00. Ankuesi m/k ka informuar se persona të pa njohur i kanë vjedhur veturën e tij me targa të huaja.…

14/08/2025 10:49

