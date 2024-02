Mërgimtari thotë se iu kindapua vajza në Zvicër: Akuzon policinë atje për neglizhencë

Një mërgimtar nga Zvicra, Xhavit Podvorica, po pretendon se vajza e tij është kidnapuar nga një femër tjetër me prejardhje nga Bosnja.

Ai nuk ka hezituar që denoncimin ta bëj publik në profilin e tij në Facebook, shkruan lajmi.net.

Podvorica thotë ta ketë lajmëruar rastin në polici, mirëpo që ata nuk kanë ndërmarrë asgjë.

“Jam Xhavit Podvorica, që tri ditë mu ka kidnapu qika. E kom lajmëru rastin në polici, asnjë përgjigje s’ma kanë dhanë deri tash, veç me shqiptart e mi në internete. Veç me pika të mija. Çika është kidnap prej një drogirasheje, 20 vjeçare, boshnjake. Prej këtij momenti as s’veti ligj, as shtet, as ushtri. Temen ko me e bo, bashkë me shqiptarët e mi”, tha ai. /Lajmi.net/