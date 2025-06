Mërgimtari tenton vjedhje në një market në Llapnasellë, arrestohet nga policia Një shqiptar me shtetësi të huaj është arrestuar në Llapnasellë pasi tentoi të vjedhë mall nga një market duke u larguar pa paguar. Ai u ndalua nga sigurimi i lokalit dhe pas intervistimit, me vendim të prokurorit, është dërguar në qendrën e mbajtjes. Njoftimi i plotë: Llapnasellë,31.05.2025-22:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull/sh, me shtetësi te huaj…