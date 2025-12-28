Mërgimtari tentoi të votonte për nënën e tij e më pas u bllokua edhe dera e vendvotimit- Detaje nga incidenti në Zhegër
Një incident është raportuar të ketë ndodhur sot në shkollën “Agim Ramadani” në Zhegër të Gjilanit.
Incidenti u raportua të ketë ndodhur në mes një qytetari (mërgimtar) e komisionerëve.
Menaxheri i kësaj qendre ka dhënë detaje për ngjarjen.
“Papritmas erdhi një qytetar, votues (mërgimtar) i cili hyri në qendrën e votimit (01) edhe tentoi të asistonte për nënë e tij të moshuar, mirëpo në momentin që ka insistuar kryesuesi nuk ka lejuar që të asistojë për nenën. Nuk ka pasur dokumentacion valid e që e lejon asistencën, e kështu që sipas KQZ-së kjo është e palejueshëm të votojë apo asistojë. Pra pas votimit të vet ai insistoj që të votonte për nënë e tij, e kjo s’u lejua”, deklaroi Agushi.
Ai tha se me këtë rast po merren tanimë edhe institucionet përkatëse.
“Ai tentoi që me ngritje të zërit të votojë, e kështu që e ka blloku për disa minuta edhe derën e hyrjes së vendvotimit, e kështu u thirrën policia dhe gjendja u kthye në normalitet. Është larguar nga vendvotimi, pak më herët patëm edhe Prokurorinë që morën disa shënime e disa dëshmitarë”./Lajmi.net/