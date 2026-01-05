Mërgimtari i pafat, i digjet vetura në kufirin Serbi-Hungari

Që disa ditë, pas mbarimit të festave të fundvitit, mërgimtarët kanë nisur të kthehen në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Por, duket se një bashkatdhetarit nuk i ka shkuar kthimi ashtu siç duhet. Atij i është djegur vetura pikërisht në pikën kufitare Serbi-Hungari, shkruan Indeksonline. Në pamje shihet se si vetura e mërgimtarit është përfshirë…

Lajme

05/01/2026 17:55

Që disa ditë, pas mbarimit të festave të fundvitit, mërgimtarët kanë nisur të kthehen në vendet ku jetojnë dhe punojnë.

Por, duket se një bashkatdhetarit nuk i ka shkuar kthimi ashtu siç duhet.

Atij i është djegur vetura pikërisht në pikën kufitare Serbi-Hungari, shkruan Indeksonline.

Në pamje shihet se si vetura e mërgimtarit është përfshirë nga flakët në pjesën e përparme të veturës.

 

