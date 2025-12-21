Mërgimtarët pritjet me të gjata për të hyrë në Kosovë tek Dheu i Bardhë, deri në 40 minuta
Mërgata vetëm se është nisur drejt Kosovës, për t’i kaluar pushimet e dimrit.
E kjo ardhje, atyre po iu kushton me pritje të gjata nëpër kufijë e gjithashtu edhe në kufijtë për hyrje në Kosovë.
Pritjet më të gjata po i kanë tek pika kufitare Dheu i Bardhë, deri në 40 minuta, shkruan lajmi.net.
Deri në 20 minuta, mërgimtarët po presin edhe në Jarinje e Mutivodë, ndërsa pikat e tjera janë pritje të shkurtëra deri maksimalisht dhjetë minuta.
Përditësimi i fundit i MPB-së për gjendjen në pikat kufitare, është bërë në ora 15:36. /Lajmi.net/