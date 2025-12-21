Mërgimtarët pritjet me të gjata për të hyrë në Kosovë tek Dheu i Bardhë, deri në 40 minuta

Mërgata vetëm se është nisur drejt Kosovës, për t’i kaluar pushimet e dimrit. E kjo ardhje, atyre po iu kushton me pritje të gjata nëpër kufijë e gjithashtu edhe në kufijtë për hyrje në Kosovë. Pritjet më të gjata po i kanë tek pika kufitare Dheu i Bardhë, deri në 40 minuta, shkruan lajmi.net. Deri…

Lajme

21/12/2025 16:15

Mërgata vetëm se është nisur drejt Kosovës, për t’i kaluar pushimet e dimrit.

E kjo ardhje, atyre po iu kushton me pritje të gjata nëpër kufijë e gjithashtu edhe në kufijtë për hyrje në Kosovë.

Pritjet më të gjata po i kanë tek pika kufitare Dheu i Bardhë, deri në 40 minuta, shkruan lajmi.net.

Deri në 20 minuta, mërgimtarët po presin edhe në Jarinje e Mutivodë, ndërsa pikat e tjera janë pritje të shkurtëra deri maksimalisht dhjetë minuta.

Përditësimi i fundit i MPB-së për gjendjen në pikat kufitare, është bërë në ora 15:36. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Kryediplomatja shqiptare vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, pritet nga zyrtarët...

December 21, 2025

Aksidenti në autostradën Beograd – Nish, imami që i njohu viktimat...

Lajme të fundit

Kryediplomatja shqiptare vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut,...

Aksidenti në autostradën Beograd – Nish, imami që...

Dyshimet se gaboi emrin e të eleminuarit, reagon e revoltuar Jonida: U bë boll

Testohen kapacitetet e mbrojtjes ajrore të Policisë së...