Mërgimtarët në radhë për të votuar në Cyrih të Zvicrës, Gërvalla: Ju duam aq sa s’thuhet me fjalë
Bashkëkryetarja e Guxo, Donika Gërvalla, ka publikuar pamje nga Cyrihu i Zvicrës ku disa mërgimtarë po prisnin në radhë për të votuar për zgjedhjet e parakohshme të Kosovës. Një ditë para zgjedhjeve të parakohshme, që do të mbahen nesër në vend, në përfaqësitë diplomatike votohet sot. Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme tha se…
Lajme
Bashkëkryetarja e Guxo, Donika Gërvalla, ka publikuar pamje nga Cyrihu i Zvicrës ku disa mërgimtarë po prisnin në radhë për të votuar për zgjedhjet e parakohshme të Kosovës.
Një ditë para zgjedhjeve të parakohshme, që do të mbahen nesër në vend, në përfaqësitë diplomatike votohet sot.
Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme tha se i do shumë bashkatdhetarët që dolën me mëngjes për të votuar.
“Ju duam aq sa s’thuhet me fjalë”, tha ajo.