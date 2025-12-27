Mërgimtarët në radhë për të votuar në Cyrih të Zvicrës, Gërvalla: Ju duam aq sa s’thuhet me fjalë

Bashkëkryetarja e Guxo, Donika Gërvalla, ka publikuar pamje nga Cyrihu i Zvicrës ku disa mërgimtarë po prisnin në radhë për të votuar për zgjedhjet e parakohshme të Kosovës. Një ditë para zgjedhjeve të parakohshme, që do të mbahen nesër në vend, në përfaqësitë diplomatike votohet sot. Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme tha se…

Lajme

27/12/2025 10:01

Bashkëkryetarja e Guxo, Donika Gërvalla, ka publikuar pamje nga Cyrihu i Zvicrës ku disa mërgimtarë po prisnin në radhë për të votuar për zgjedhjet e parakohshme të Kosovës.

Një ditë para zgjedhjeve të parakohshme, që do të mbahen nesër në vend, në përfaqësitë diplomatike votohet sot.

Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme tha se i do shumë bashkatdhetarët që dolën me mëngjes për të votuar.

“Ju duam aq sa s’thuhet me fjalë”, tha ajo.

