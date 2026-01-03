Mërgimtarët në Londër i besojnë Albin Kurtit, merr 93.73% e votave

Mërgimtarët shqiptarë në Londër kanë shprehur mbështetje të për Kryeministrin Albin Kurti dhe Lëvizjen Vetëvendosje, duke i dhënë kësaj force politike plot 93.73% të votave. Sipas rezultateve të publikuara, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka arritur të sigurojë vetëm 3%, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës (PDK) është renditur e treta me 2% të votave. Ky…

03/01/2026 11:53

Mërgimtarët shqiptarë në Londër kanë shprehur mbështetje të për Kryeministrin Albin Kurti dhe Lëvizjen Vetëvendosje, duke i dhënë kësaj force politike plot 93.73% të votave.

Sipas rezultateve të publikuara, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka arritur të sigurojë vetëm 3%, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës (PDK) është renditur e treta me 2% të votave.

Ky rezultat dëshmon përkrahjen e madhe që Vetëvendosje dhe Albin Kurti gëzojnë në mesin e diasporës shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar, veçanërisht në Londër.

