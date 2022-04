Mërgim Lushtaku: Kurti nuk e kapi armën për të luftuar

Lushtaku ka thënë se Kurti nuk e kapi armën për të luftuar, ai nuk ishte as i ri e as i vjetër që të mos luftonte, dhe se pas arrestimit, iu organizua konferencë kur u lirua nga burgu,

‘’Nuk munesh me i ikë historisë, ai ka qenë pjesë e zyrës së Adem Demaçit, por në një kohë kur është arrestu, dhe kur është liru nga burgu i kanë bo një konferencë për shtyp të vetmit në atë kohë që rrallë ndodh unë vetëm po ngris dyshime, dhe i kam dyshimet e mia, sipas as Ukshin Hoti e as atdhetarët e tjerë nuk iu kanë kriju mundësitë, dhe nuk janë kthy te familjet e tyre dhe në këtë pjesë lë shumë për tu shpjeguar’, tha Lushtaku në Prime Time.

Lushtaku tha se Kurti ka qenë pjesëmarrës në luftë, dhe se nuk e ka kap armën me luftu.