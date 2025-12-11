Mërgim Lushtaku kërkon që deputetëve t’u bëhet testi se a përdorin substanca narkotike

11/12/2025 19:48

Kandidati i PDK-së për deputet të Kuvendit të Kosovës, Mërgim Lushtaku, kërkon që deputetëve t’u bëhet testi për të vërtetuar nëse janë ose jo përdorues të substancave narkotike.

Në një postim në faqen e tij në Facebook, thuhet se dyshimet vijnë nga fakti se përfaqësues të LVV-së janë kapur me sasi droge.

Gjithashtu, ai bën thirrje që Institucionet e sigurisë të bëjnë kontrolle te rrepta në shkolla në mënyrë që të mbrohen fëmijët nga përdorimi i narkotikëve.

