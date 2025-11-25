Mërgatës do t’i dërgohen fletëvotimet fizikisht, Gjoshi: Lajm i mirë, VV-ja deshi që procesi të manipulohet lehtë përmes e-mailave
Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka vendosur që diasporës që regjistrohet për të votuar përmes postës, t'iu dërgohen fletëvotimet në adresë të vendbanimit të tyre, të cilin e deklarojnë gjatë regjistrimit.
Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka vendosur që diasporës që regjistrohet për të votuar përmes postës, t’iu dërgohen fletëvotimet në adresë të vendbanimit të tyre, të cilin e deklarojnë gjatë regjistrimit.
Për këtë ka reaguar Betim Gjoshi nga Partia Demokratike e Kosovës, duke e cilësuar si ‘’lajm të mirë nga KQZ për integritetin e votimit të mërgatës’’.
Lajm i mirë nga KQZ për integritetin e votimit të mërgatës.
Bashkëatdhetarëve që do të regjistrohen për votim përmes postës do t’iu dërgohen fletëvotimet origjinale në shtëpitë dhe banesat e tyre.
Mjeshtrit e manipulimeve nga Vetëvendosje deshtën që ky proces të mos ketë integritet, por të manipulohet lehtësisht duke dërguar fletëvotime me e-maila që nuk dihet në adresë të kujt do të shkojnë.