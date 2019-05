Mercedes-Benz CLS i ri do të jetë më i lirë

Të gjithë ata që e duan një Mercedes-Benz E-Class praktik, por e duan stilin luksoz që e ofron një kupe, atëherë zgjedhin modelin CLS, transmeton Telegrafi.

Kompania gjermane, e ka krijuar këtë model me katër dyer më 2004, që tani është në gjneratën e tretë.

Ky model bazë i CLS të ri, fillon nga 69,200 dollarë, që është për 10,000 dollarë më shtrenjtë se E-Class. Me 70 mijë dollar, mund të blihet CLS me 3.0 litra që prodhon 362 kuaj fuqi, ndërsa ofron nëntë shpejtësi automatike.

Kjo duket se është fuqi e konsiderueshme për një CLS elegant, ndërsa aplikimi për patent në United States Patent and Trademark Office, që e ka zbuluar Motor1, tregon edhe për diçka tjetër.

Sipas patentës, CLS i ri do ta ketë motorin me 2.0 litra që prodhon 241 kuaj fuqi, nëdrsa shpejtësinë nga zero deri në 100 kilometra në orë e arrin për 6.1 sekonda. Ngadalësimi që i është bërë, ka bërë që modeli të jetë edhe më i lirë dhe i përballueshëm në treg.

Kur të lansohet Mercedes-Benz CLS pritet të ketë çmim bazë prej 62 mijë dollarëve. Të gjitha ndryshimet duket se janë nën kapak, ndërsa pjesët estetike mund të kenë vetëm ndryshime të lehta.