Dyshja simpatike në big Brother kanë filluar të flasin sërish me njëri- tjetrin, pas një keqkuptimi që ndodhi mes tyre, shkruan lajmi.net.

Tashmë i janë kthyer normalitetit dhe sjelljeve të zakonshme siç ishin më parë.

Madje sot mëngjesi i Dj Pm ka nisur me një përqafim nga Sara.

Ndryshe, mbrëmë Djm Pm ka biseduar me Fifin për Sarën duke i thënë se nuk do që të nxitohet me veprimet drejt saj./Lajmi.net/