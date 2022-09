Mendy refuzon rinovimin me Chelsea – i pakënaqur me kushtet e kontratës Edouard Mendy nuk do të rinovojë kontratën me Chelsea. Raportime nga ‘Standard’ bëjnë të ditur se Chelsea i ka ofruar një kontratë të re portierit Edouard Mendy, përcjell lajmi.net. Nizaar Kinsella bën të ditur se portieri senegalez ka refuzuar ofertën e Chelsea, pasi është i pakënaqur me kushtet e ofruara. Portieri i janë ofruar më…