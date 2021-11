Mendy për mos përfshirjen në garën për Topin e Artë: Nëse do të luaja për Francën nuk do ta bënim këtë debat

Lista e ngushtë me 30 lojtarë për Topin e Artë u publikua në tetor dhe pesë lojtarë aktualë të Chelseat u emëruan, duke përfshirë katër nga skuadra e tyre fituese e Ligës së Kampionëve.

Mason Mount, N’Golo Kante, Cesar Azpilicueta dhe Jorginho u njohën të gjithë për bëmat e tyre gjatë rrugës për në Chelsea duke fituar Ligën e Kampionëve, me këtë të fundit ndër favoritët që ka fituar edhe Euro 2020 me Italinë.

Por ndërsa Azpilicueta dhe Mount mund të kenë qenë emra surprizë në listë, një burrë ra në sy nga mungesa e tij: Edouard Mendy.

Sulmuesi senegalez ishte i mrekullueshëm për të ndihmuar Chelsean të fitonte Ligën e Kampionëve, duke mbajtur nëntë herë portën e paprekur në 12 paraqitje, duke përfshirë një në finale, por nuk iu bashkua Gianluigi Donnarumma në listën e ngushtë prej 30 lojtarësh për Topin e Artë.

Me Mendy në fushë, Chelsea ishte në disavantazh për një minutë e 56 sekonda (ata ishin në disavantazh për pesë minuta e 23 sekonda në përgjithësi), dhe ajo periudhë shumë e shkurtër kohore erdhi kur ‘Blutë’ ishin goxha në fund – duke pasur Porto 1-0 në ndeshjen e dytë të ndeshjes së tyre çerekfinale pasi pranuan vonë në kohën shtesë, por ende kryesuan 2-1 në total.

Mendy pësoi vetëm tre gola në Ligën e Kampionëve sezonin e kaluar, duke bërë 31 pritje me një përqindje pritjeje prej 91.18. Vetëm katër lojtarë kishin një përqindje më të mirë, por Diogo Costa, Zack Steffen, Adrian dhe Gianluigi Buffon (të gjithë 100%) bënë më pak se 10 pritje pasi nuk ishin portierët e parë të ekipeve të tyre përkatëse.

Ai nuk është ndalur me kaq. Këtë sezon, dhe kjo mund të jetë e vështirë të besohet, Mendy ka qenë edhe më i mirë. Duket se ai është nxitur nga mospërfillja e Topit të Artë, me Mendy që i tha Canal Plus përmes ‘Wiw Sport’: “Është diçka që më motivon dhe më shtyn të punoj. Sinqerisht, po pyes veten.

“Nëse do të kisha luajtur për Francën dhe do të kisha marrë pjesë në Euro, a do ta kishim këtë debat dhe këtë reflektim?”

Ndërsa komentet mund të jenë paksa hiperbolike, Mendy nuk është plotësisht i gabuar t’i shtrojë ato. Ai është një nga portierët më të mirë në botë për momentin dhe meriton njohje.

Mes portierëve në pesë ligat më të mira të Evropës, vetëm gjashtë portierë kanë parandaluar më shumë gola se Mendy këtë sezon, me Pau Lopez të Marsejës më të mirën, duke ndaluar 5.26 gola (12.16 xGOTC dhe shtatë gola të pësuar). /Lajmi.net