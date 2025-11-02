Mendi Qyra ka shpallur fitoren në Strugë

Kandidati i pavarur për Komunën e Strugës, Mendi Qyra, ka shpallur fitoren në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni të Veriut. Në një konferencë për media, Qyra theksoi se fushata ka qenë shumë e egër, edhe presioni dhe blerja e votave. “Faleminderit qytetarë e Stugës të cilët sot e kuptuan dhe filluan të…

02/11/2025 22:50

Kandidati i pavarur për Komunën e Strugës, Mendi Qyra, ka shpallur fitoren në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni të Veriut.

Në një konferencë për media, Qyra theksoi se fushata ka qenë shumë e egër, edhe presioni dhe blerja e votave.

“Faleminderit qytetarë e Stugës të cilët sot e kuptuan dhe filluan të bëjnë ndryshimin, faleminderit të gjithë qytetarëve, sepse sot u nënshkrua historia, dhe për të vazhduar historia për të vazhduar për katër vitet e ardhme”, tha Qyra.

