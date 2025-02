Menaxheri i Gjestit flet për raportin e tij me ish-partneren, thotë se nuk ka qenë i martuar Prej disa ditësh po qarkullon në media një video e Gjestit, ku përmendi një vajzë me emrin Diellza, e që aludohet të jetë ish-e dashura e tij. Ai po e kërkonte derisa qëndroi vetëm në një vend në Big Brother, e që më pas nisën edhe thashethemet. Me të madje u tha se ka qenë…