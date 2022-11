Memli Krasniqi takohet me William Walker: Kontributi i tij për Kosovën është historik Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, në ditën e dytë të vizitës zyrtare në SHBA ka takuar edhe ambasadorin William Walker. Krasniqi me këtë rast ka publikuar një fotografi të realizuar me Walker dhe nënkryetaren e PDK-së, Vlora Çitaku ku ka shkruar se kontributi i Walker për Kosovën është historik, përcjell lajmi.net.…