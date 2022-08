Memli Krasniqi refuzon ftesën e Kurtit: Takohemi vetëm për marrëveshjen finale për njohjen e ndërsjellë Lideri i Partisë Demokratike të Kosoës, Memli Krasniqi, nuk do të marrë pjesë të martën në takimin e thirrur nga kryeministri Albin Kurti, me përfaqësuesit e partive opozitare. Memli Krasniqi i ka kthyer përgjigje me shkrim kryeministrit Albin Kurti,në të cilën edhe bën të ditur se nuk do të marrë pjesë në këtë takim. “Aktualisht,…