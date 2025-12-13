Memli Krasniqi për protestën e sotme në Shkup: Dëshmi se kauza është më e madhe se secili prej nesh, drejtësi dhe liri për çlirimtarët

Memli Krasniqi, ish-kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës është deklaruar rreth protestës së sotme në Shkup, ku u kërkua drejtësi për ish-krerët e UÇK-së duke thënë se është dëshmi se kjo kauzë është më e madhe se secili prej nesh. Ai ka deklaruar edhe se, në Shkup janë bashkuar shqiptarë nga të gjitha trojet për…

13/12/2025 19:20

Memli Krasniqi, ish-kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës është deklaruar rreth protestës së sotme në Shkup, ku u kërkua drejtësi për ish-krerët e UÇK-së duke thënë se është dëshmi se kjo kauzë është më e madhe se secili prej nesh.

Ai ka deklaruar edhe se, në Shkup janë bashkuar shqiptarë nga të gjitha trojet për të mbrojtur dinjitetin, të vërtetën dhe luftën e drejtët të UÇK’së.

Postimi:

Sot, në sheshin “Skënderbeu” në Shkup, u bashkuan shqiptarë nga të gjitha trojet për të mbrojtur dinjitetin, të vërtetën dhe luftën e drejtë të UÇK-së.

Një protestë gjithëkombëtare, e qetë, dinjitoze dhe e fuqishme, dëshmi se kjo kauzë është më e madhe se secili prej nesh.

Mesazhi ishte i qartë dhe i njëzëshëm: drejtësi dhe liri për çlirimtarët.

#LiriaKaEmër

