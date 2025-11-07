Memli Krasniqi në Prizren: Më 9 nëntor votoni për vazhdimësi, votoni për Shaqir Totajn
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi në një tubim në mesin e mbështetësve të kësaj partie në Prizren ka thënë se Shaqir Totaj është kandidati i njerëzve që duan zhvillim.
Krasniqi, në një postim në Facebook, ka theksuar se Prizreni zgjedh punën, bashkimin dhe të ardhmen duke votuar për Shaqën.
“Nën udhëheqjen e tij, Prizreni ka ecur përpara, është bërë më i pastër, më i rregullt, më turistik e më i jetueshëm për të gjithë. Dhe rruga përpara është edhe më e mirë, me Shaqir Totajn në krye. Më 9 nëntor, voto për vazhdimësi, për dinjitet, për Prizrenin që fiton! Voto Shaqir Totajn #PDK191”, ka shkruar kreu i PDK-së.