Memli Krasniqi mirëpret drejtorët e Arsimit nga PDK-ja: Të shqetësuar me vendimet e Qeverisë Kurti Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka thënë se Qeveria Kurti duke qenë e paaftë, po bën shkelje ligjore, referuar çështjes së vendimit të ri për pajisjen me tekstet shkollore, ku përgjegjësia e blerjes së librave, do t’u bartet prindërve. Ai lidhur me këtë nismë, për të shprehur shqetësimin, bën të ditur që sot, në selinë…