Memli Krasniqi: Me këtë qeveri 18% e qytetarëve po përjetojnë varfëri e skamje Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka hedhur akuza në drejtim të Qeverisë së Kosovës. Ai ka thënë se me me këtë qeveri 18% e qytetarëve po përjetojnë varfëri e skamje. Krasniqi ka publikuar sot statistikat e fundit që ka publikuar Komisioni Evropian në raportin për Kosovën sa i përket varfërisë dhe skamjes…