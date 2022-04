Memli Krasniqi: Kosova është e lirë dhe e pavarur falë kontributit të heroit Agim Ramadanit me shokë

Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi se sot Kosova është e lirë dhe e pavarur falë kontributit të Agimit, burrave dhe grave të UÇK-së, dëshmorëve e martirëve, të cilët me sakrificën e tyre vunë themelet e shtetit tonë.

Postimi i plotë i kryetarit të PDK-së, Memli Krasniqi:

Sot, 23 vjet pas flijimit për Atdhe, kujtojmë një nga komandantët më të shquar të UÇK-së, Agim Ramadanin. Sikur shumë mërgimtarë, “Katana” kishte lënë sigurinë dhe luksin e Evropës për t’iu përgjigjur kushtrimit në Kosovë. Me përkushtim e guxim të madh, Agimi me shokë bën historinë duke thyer kufirin shqiptaro-shqiptar. Kosova sot është e lirë, e pavarur dhe me perspektivë evropiane, vetëm falë kontributit të Agimit, burrave dhe grave të UÇK-së, dëshmorëve e martirëve, të cilët me sakrificën e tyre vunë themelet e shtetit tonë. Lavdi e përjetshme!