Memli Krasniqi jep detaje nga takimi i opozitës me Escobar Kryetari i PDK-së Memli Krasniqi ka dhënë detaje nga takimi që tre liderët e opozitës kishin sonte me të dërguarin e SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar në rezidencën e ambasadorit Jeffrey Hovenier. AI ka theksuar se komunikimi me aleatët strategjikë, është jo vetëm i mirëseardhur dhe i frytshëm, por edhe i domosdoshëm për t’i…