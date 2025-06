Memli Krasniqi i prerë në qëndrimin e tij ndaj Vetëvendosjes: Me neve nuk mundet, e kanë Listën Serbe Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, u pyet lidhur me situatën e bllokimit të Kuvendit. Mbi këtë çështje, ai u pyet: A mund ta krijojë një shumicë VV-ja me juve? “Me Listën Serbe ndoshta, me neve s’mundet”, tha Krasniqi në T7. “Nuk ka mundësi, ne nuk e diskutojmë. Mendoj që dy palët…