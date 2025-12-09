Memli Krasniqi fton qytetarët t’i bashkohen protestës në Shkup për të kërkuar liri për çlirimtarët
Ish-kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi përmes një postimi në Facebook, ka ftuar qytetarët t’i bashkohen protestës në Shkup. Ai ka thënë se në këtë të shtunë, jehona për drejtësi e shqiptarëve do të ngrihet fuqishëm edhe në Shkup. “Më 13 dhjetor, në ora 13:00, në Sheshin “Skënderbeu”, bashkohen zërat nga të gjitha trojet për të mbrojtur…
Ish-kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi përmes një postimi në Facebook, ka ftuar qytetarët t’i bashkohen protestës në Shkup.
Ai ka thënë se në këtë të shtunë, jehona për drejtësi e shqiptarëve do të ngrihet fuqishëm edhe në Shkup.
“Më 13 dhjetor, në ora 13:00, në Sheshin “Skënderbeu”, bashkohen zërat nga të gjitha trojet për të mbrojtur dinjitetin, të vërtetën dhe luftën e drejt të UÇK-së. Një protestë gjithëkombëtare, një kauzë e përbashkët. Drejtësi dhe liri për çlirimtarët!”, ka shkruar Krasniqi në Facebook. /Lajmi.net/
