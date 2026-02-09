Memli Krasniqi: Drejtësi për të vërtetën, liri për çlirimtarët, dinjitet për historinë e Kosovës

Ish-kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka shkruar në lidhje me seancën në Hagë, ku po thuhen deklaratat përmbyllëse. Ai ka kërkuar liri për çlirimtarët, shkruan lajmi.net. “Drejtësi për të vërtetën, liri për çlirimtarët, dinjitet për historinë e Kosovës. Historia nuk mund të rishkruhet”, ka shkruar Krasniqi në Facebook. /Lajmi.net/ Postimi i plotë në Facebook:

09/02/2026 13:16

Ish-kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka shkruar në lidhje me seancën në Hagë, ku po thuhen deklaratat përmbyllëse.

Ai ka kërkuar liri për çlirimtarët, shkruan lajmi.net.

“Drejtësi për të vërtetën, liri për çlirimtarët, dinjitet për historinë e Kosovës. Historia nuk mund të rishkruhet”, ka shkruar Krasniqi në Facebook. /Lajmi.net/

Postimi i plotë në Facebook:

February 9, 2026

