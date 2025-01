Meloni: Musk nuk është kërcënim për demokracinë, Soros ndërhyn Elon Musk me deklaratat e tij në X lidhur me çështje të vendeve të huaja nuk është një kërcënim për demokracinë, ndërsa financieri dhe filantropisti amerikan me origjinë hungareze, George Soros, është ai që ndërhyn në politikën e shteteve të tjera, tha kryeministrja italiane, Giorgia Meloni të enjten në një konferencë përmbyllëse në Romë. “A…