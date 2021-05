Melinda po vjen me projekt të ri: Kur lansoj këngë, gjysma qajnë

Melinda Ademi ka nisur punën për projektin e ri muzikor, i cili do të lansohet shumë shpejt, shkruan lajmi.net.

Me anë të disa fotografive në rrjete sociale, këngëtarja bëri të ditur se kënga e saj do të vjen e shoqëruar edhe me klip.

“kur qes kang, gjysa kajn, plot gjujn

sun m’vrajn 🤫 së shpejti🔥“, shkruan ajo.

Në fotografitë që i ndau me ndjekësit, ajo zbulon dukjen atraktive në klip, ku vë në pah barkun e sheshtë.

View this post on Instagram A post shared by MELINDA (@melindaademi)

Kënga e fundit e Melindës titullohet “Mëkatare” dhe numëron mbi 15 milionë klikime në YouTube. /Lajmi.net/